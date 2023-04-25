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Дожди с грозами ожидаются в Казахстане 25 апреля

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
25 Апреля 2023, 00:09
Дожди с грозами ожидаются в Казахстане 25 апреля

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Почти на всей территории Казахстана 25 апреля ожидаются дожди с грозами, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

«С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части республики ожидаются дожди, на западе, юго-востоке - с грозами, на севере и востоке страны ночью прогнозируются осадки в виде дождя и снега. По Казахстану ожидаются усиление ветра, на юге, юго-востоке, юго-западе и западе страны - с пыльной бурей, в центре – туман, днем на западе – град», - говорится в сообщении синоптиков.

Штормовое предупреждение объявили синоптики 25 апреля в 14 регионах республики.
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