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Дожди с грозами ожидаются в Казахстане 24-26 августа
23 Августа 2021 11:30
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С прохождением атмосферных фронтов, на большей части территории республики в ближайшие три дня ожидается неустойчивый характер погоды, пройдут кратковременные дожди с грозами, прогнозируются выпадение града и порывистый ветер, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
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Температурный фон во всех регионах республики относительно устойчив: так на западе ночью 17-22, днем 32-39 тепла, на севере ночью 13-18, днем 30-35 тепла, в центре, и на востоке республики ночью 11-17, днем 27-33 тепла, на юге ночью 15-22, днем 32-39 тепла.
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