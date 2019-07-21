Дожди с грозами ожидаются в Казахстане 21 июля

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С прохождением фронтальных разделов на большей части Казахстана в воскресенье, 21 июля, местами ожидается неустойчивый характер погоды - пройдут дожди с грозами, лишь на западе и юге сохраняется погода без осадков. Местами по республике усилится ветер, на севере и востоке возможно выпадение града, на севере местами ожидается шквал, ночью и утром местами туман. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

В Акмолинской, Северо-Казахстанской, днем Восточно-Казахстанской областях местами ожидаются гроза, град, усиление ветра 15-20 м/с, в Северо-Казахстанской области местами шквал, ночью и утром местами – туман.

В Актюбинской, Костанайской областях ночью местами, днем на большей части ожидается усиление ветра 15-20 м/с, в Костанайской области местами ожидаются гроза, днем – град.

В Кызылординской, днем Западно-Казахстанской, Туркестанской, Карагандинской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, в Туркестанской области с пыльной бурей, в Карагандинской области местами – гроза.

В Павлодарской области ночью местами – туман, днем местами ожидаются гроза, усиление ветра 15-20 м/с. В Алматинской области в горных и предгорных районах ожидается гроза.

Днем в Алматинской, Кызылординской областях ожидается сильная жара, местами очень сильная жара, в Карагандинской области местами ожидается очень сильная жара, в Жамбылской, Атырауской, Актюбинской, Мангистауской, местами в Туркестанской, Костанайской, Западно-Казахстанской областях ожидается сильная жара.

В Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской, местами в Алматинской, Актюбинской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Костанайской, Атырауской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.