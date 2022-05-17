17 Мая 2022 00:03

Дожди с грозами ожидаются в Казахстане 17 мая

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 17 мая Северо-Западный циклон и связанные с ними атмосферные фронты по прежнему сохранит свое влияние на большую часть РК, в связи с чем ожидается неустойчивый характер погоды, пройдут дожди с грозами. Лишь на юге и востоке страны ожидается погода без осадков. По республике сохранятся усиление ветра, на севере, северо-западе, юго-востоке страны – шквал, град, на юге, юго-западе, северо-востоке – пыльные бури, на севеое – туман. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

На севере, западе Акмолинской области ожидаются гроза, град, ночью на севере, западе, днем на большей части области усиление ветра 15-20 м/с, днем на севере, западе порывы 23 м/с.

Днем в горных районах Алматинской области ожидается гроза, днем на востоке и в горных районах – усиление ветра 15-20 м/с.

Днем в горах Туркестанской области ожидаются гроза, на севере области пыльная буря, усиление ветра 15-20 м/с.

На востоке, северо-западе Западно-Казахстанской, на севере Атырауской областей – гроза, днем на западе, в центре областей ветер 15-20 м/с.

На западе, востоке, юге Мангистауской области ожидается гроза, в центре, на севере области пыльная буря, на западе, востоке, юге области ветер 15-20 м/с.

Днем на севере Актюбинской области усилится ветер 15 м/с.

На западе, севере, востоке Костанайской, Северо-Казахстанской областей ожидаются гроза, шквал, град, ветер 15-20, порывы 23-28 м/с, ночью и утром на северо-западе Северо-Казахстанскоцй области - туман.

На северо-западе Павлодарской области днем ожидается гроза, пыльная буря, на севере, западе области ветер 15-20 м/с.

Днем на западе, севере Карагандинской области ожидаются гроза, на западе, севере области ветер 15-20 м/с.

Днем на севере, в центре Кызылординской области ожидается пыльная буря, ветер 15-20 м/с.

Днем в горных районах Жамбылской области ожидаются гроза, град, шквал, усиление ветра до 15-20 м/с.