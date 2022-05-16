16 Мая 2022 00:03

Дожди с грозами ожидаются в Казахстане 16 мая

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 16 мая под влиянием ложбины Северо-Западного циклона на большей части РК по-прежнему сохраняется неустойчивый характер погоды, пройдут дожди с грозами, на северо-западе – сильный дождь. Лишь на юге и в центре страны отрог антициклона обусловит погоду без осадков. По республике сохранятся усиление ветра, на севере, северо-западе, юго-востоке страны – шквал, град, на юге, юго-западе – пыльные бури, на северо-западе, востоке – туман. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

На западе, севере, юге Акмолинской области ожидаются гроза, град, усиление ветра 15-20, порывы 25 м/с.

На западе, севере Актюбинской области ожидаются гроза, град, на востоке, севере области – усиление ветра 15-20 м/с.

Днем в горных районах Алматинской области ожидается гроза, при грозе – усиление ветра 15-20, в районе Жаланашколя порывы 24-29 м/с.

Ночью на севере, востоке Атырауской области ожидается гроза, днем на севере и в центре области – усиление ветра 15-20 м/с.

Ночью на востоке, юге Восточно-Казахстанской области ожидаются гроза, туман, усиление ветра 15-20 м/с.

В горных районах Жамбылской области ожидаются гроза, град, шквал, утром и днем на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области – усиление ветра 15-20 м/с.

На севере, востоке, юго-востоке Западно-Казахстанской области ожидается гроза, днем на западе, востоке области – усиление ветра 15-20 м/с.

Днем на западе Карагандинской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

На западе, севере, востоке Костанайской области ожидаются гроза, град, шквал, ночью и утром на севере области – туман.

Днем на севере Кызылординской области ожидаются усиление ветра 15-20 м/с, пыльная буря.

Днем на западе Мангистауской области ожидается гроза, на юге области – усиление ветра 15-20 м/с, пыльная буря.

Днем на севере Павлодарской области ожидаются гроза, град, усиление ветра 15-20 м/с.

На западе, севере Северо-Казахстанской области ожидаются гроза, шквал, усиление ветра ночью на юго-востоке 15-20 м/с, днем 15-20, порывы 23-28 м/с.