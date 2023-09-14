Дожди с грозами ожидаются  в Казахстане 14 сентября

14 сентября с прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части РК пройдут дожди с грозами, в горных районах юго-востока страны - осадки в виде дождя и мокрого снега. По республике ожидаются порывистый ветер, ночью и утром – туман, в центре – град, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

По прогнозу синоптиков, в центре, востоке, юге Кызылординской, на северо-западе, северо-востоке Атырауской областей, на юге области Улытау сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На северо-западе, юго-западе, востоке, в центре Западно-Казахстанской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на западе, юге - высокая пожарная опасность.

В Жамбылской, Туркестанской, на юге Карагандинской областях сохраняется высокая пожарная опасность.

В центре, востоке, юге Кызылординской, на северо-западе, северо-востоке Атырауской областей, на юге области Улытау ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

На северо-западе, юго-западе, востоке, в центре Западно-Казахстанской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность, на западе, юге - высокая пожарная опасность.

В Жамбылской, Туркестанской, на юге Карагандинской областях ожидается высокая пожарная опасность.