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    00:03, 14 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Дожди с грозами ожидаются  в Казахстане 14 сентября

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    14 сентября с прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части РК пройдут дожди с грозами, в горных районах юго-востока страны - осадки в виде дождя и мокрого снега. По республике ожидаются порывистый ветер, ночью и утром – туман, в центре – град, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    По прогнозу синоптиков, в центре, востоке, юге Кызылординской, на северо-западе, северо-востоке Атырауской областей, на юге области Улытау сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    На северо-западе, юго-западе, востоке, в центре Западно-Казахстанской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на западе, юге - высокая пожарная опасность.

    В Жамбылской, Туркестанской, на юге Карагандинской областях сохраняется высокая пожарная опасность.

    В центре, востоке, юге Кызылординской, на северо-западе, северо-востоке Атырауской областей, на юге области Улытау ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

    На северо-западе, юго-западе, востоке, в центре Западно-Казахстанской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность, на западе, юге - высокая пожарная опасность.

    В Жамбылской, Туркестанской, на юге Карагандинской областях ожидается высокая пожарная опасность.


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