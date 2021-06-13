Дожди с грозами ожидаются в Казахстане 13 июня
В Жамбылской области местами ожидаются гроза, шквал, град, усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с.
В Туркестанской области местами - гроза, пыльная буря, усиление ветра 15-20, днем порывы 25 м/с.
В Кызылординской области местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с с пыльной бурей.
В Западно-Казахстанской области местами – гроза, град, днем ветер 15-20 м/с.
В Алматинской, Карагандинской, Мангыстауской, Восточно-Казахстанской, Актюбинской областях местами ожидается гроза, ветер 15-20 м/с.
В Акмолинской, Атырауской областях местами ожидается гроза.
Днем на юге Западно-Казахстанской области ожидается сильная жара.
В Кызылординской, на большей части Туркестанской, Алматинской, Актюбинской, Павлодарской, местами в Жамбылской, Карагандинской, Костанайской, Акмолинской, в отдельном районе Западно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской областей сохранится чрезвычайная пожарная опасность.