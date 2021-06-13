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    00:03, 13 Июнь 2021 | GMT +6

    Дожди с грозами ожидаются в Казахстане 13 июня

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Северные и центральные регионы РК 13 июня по-прежнему будут находиться под влиянием антициклона, с которым ожидается погода преимущественно без осадков. На остальной части территории страны с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохранится неустойчивый характер погоды, ожидаются дожди с грозами, в горных районах Жамбылской области – сильный дождь. Местами по республике ожидаются усиление ветра, на юге с пыльной бурей, на западе страны – град, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    В Жамбылской области местами ожидаются гроза, шквал, град, усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с.

    В Туркестанской области местами - гроза, пыльная буря, усиление ветра 15-20, днем порывы 25 м/с.

    В Кызылординской области местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с с пыльной бурей.

    В Западно-Казахстанской области местами – гроза, град, днем ветер 15-20 м/с.

    В Алматинской, Карагандинской, Мангыстауской, Восточно-Казахстанской, Актюбинской областях местами ожидается гроза, ветер 15-20 м/с.

    В Акмолинской, Атырауской областях местами ожидается гроза.

    Днем на юге Западно-Казахстанской области ожидается сильная жара.

    В Кызылординской, на большей части Туркестанской, Алматинской, Актюбинской, Павлодарской, местами в Жамбылской, Карагандинской, Костанайской, Акмолинской, в отдельном районе Западно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской областей сохранится чрезвычайная пожарная опасность.


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