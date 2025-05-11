Дожди с грозами ожидаются в Казахстане 11 мая

На большую часть территории Казахстана будет оказывать влияние Южный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы с которыми ожидаются дожди с грозами, градом и усилением ветра, на севере, востоке, в горных районах юго-востока – сильные дожди.

На севере, юго-востоке Жамбылской, в горных районах Туркестанской, Мангистауской, Карагандинской областях, в областях Жетысу, Улытау, на западе, севере, юге области Абай, на севере, западе Алматинской, на юге, западе Атырауской, на юге, юго-востоке, западе Актюбинской, на западе, юге, в центре Павлодарской, на юге Костанайской, на северо-западе, юге Восточно-Казахстанской, на западе, юге, востоке Акмолинской областей ожидается высокая пожарная опасность.

В Кызылординской, Туркестанской, на западе, в центре Жамбылской областей, в центре Алматинской, на западе области Жетысу ожидается чрезвычайная пожарная опасность.