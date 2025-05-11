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    00:03, 11 Май 2025 | GMT +5

    Дожди с грозами ожидаются в Казахстане 11 мая

    Прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на 11 мая 2025 г. распространило РГП «Казгидромет». Об этом передает агентство Kazinform.

    погода, дорога, дождь
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    На большую часть территории Казахстана будет оказывать влияние Южный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы с которыми ожидаются дожди с грозами, градом и усилением ветра, на севере, востоке, в горных районах юго-востока – сильные дожди.

    На севере, юго-востоке Жамбылской, в горных районах Туркестанской, Мангистауской, Карагандинской областях, в областях Жетысу, Улытау, на западе, севере, юге области Абай, на севере, западе Алматинской, на юге, западе Атырауской, на юге, юго-востоке, западе Актюбинской, на западе, юге, в центре Павлодарской, на юге Костанайской, на северо-западе, юге Восточно-Казахстанской, на западе, юге, востоке Акмолинской областей ожидается высокая пожарная опасность.

    В Кызылординской, Туркестанской, на западе, в центре Жамбылской областей, в центре Алматинской, на западе области Жетысу ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

    Теги:
    Погода Регионы Казгидромет
    Ринат Дусумов
    Ринат Дусумов
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