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Дожди с грозами ожидаются в большинстве регионов Казахстана

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
10 Июня 2023, 01:08
Дожди с грозами ожидаются в большинстве регионов Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – По прогнозам синоптиков, с прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части Казахстана 10 июня сохранится неустойчивый характер погоды, пройдут дожди с грозами, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

Лишь на западе, северо-западе и юго-западе Казахстана сохранится погода без осадков. По республике ожидается усиление ветра, на востоке с пыльной бурей, на севере, востоке, в центре ожидается град, на востоке, юге – шквал, в ночные и утренние часы на севере – туман.

На севере, в центре Алматинской области, на юге области Жетысу сохранится сильная жара.

На большей части Алматинской, Атырауской, Мангыстауской областей, области Жетысу, на юге Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской областей будет сильная жара.

В Туркестанской, Актюбинской, Кызылординской, Алматинской, Мангыстауской, Жамбылской, области Абай и в области Жетысу, на севере, востоке, юге Атырауской, на севере, северо-западе Восточно-Казахстанской, в центре области Улытау, на юге Карагандинской, в южной половине Костанайской, на юге, востоке Акмолинской областей сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на востоке, юго-востоке Западно-Казахстанской области ожидается высокая пожарная опасность.

Напомним, в 19 регионах страны синоптики объявили штормовое предупреждение.

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