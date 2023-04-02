Дожди с грозами ожидаются на западе и юге Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Большая часть территории Казахстана 2 апреля будет под влиянием отрога антициклона, сохранится погода без осадков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

Лишь на запад, юг и юго-восток страны будет оказывать влияние ложбина циклона со связанными с ним фронтальными разделами. Пройдут дожди, на юге будут дожди с грозами. По республике на юге, юго-востоке ожидается сильный ветер, на юге – пыльная буря, на юго-востоке – туман.

В Жетысуской, Туркестанской, Жамбылской областях ожидается сильный ветер с порывами 30 м/с и более.

Ночью в Алматинской области сохраняются заморозки 1-6 градусов, в Жетысуской области будут заморозки 2-7 градусов, на севере, в горных районах Туркестанской области - заморозки 2 градуса.

Напомним, в 11 областях Казахстана объявили штормовое предупреждение.