РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    00:03, 03 Май 2021 | GMT +6

    Дожди с грозами ожидаются на севере Казахстана 3 мая

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 3 мая по-прежнему на большую часть территории Казахстана будет оказывать влияние отрог антициклона, в связи с чем ожидается погода преимущественно без осадков. Лишь на севере, северо-западе и юго-востоке с прохождением атмосферных фронтальных разделов местами пройдут дожди с грозами. По республике местами ожидаются усиление ветра, на юге с пыльной бурей, на севере – туман, на юго-востоке возможен град, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    В Северо-Казахстанской области ожидаются усиление ветра ночью местами 15-20 м/с, днем 15-20, порывы 23-28 м/с, ночью и утром местами – туман, днем местами - гроза.

    В Жамбылской области местами ожидаются усиление ветра 15-20, днем порывы 23-28 м/с, ночью местами гроза, возможен град.

    В Туркестанской, Кызылординской областях местами ожидаются пыльная буря, усиление ветра 15-20 м/с.

    В районе Алакольских озер Алматинской области ожидается усиление ветра 15-20, порывы 25 м/с.

    В Акмолинской, Карагандинской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, днем в Акмолинской области местами – гроза.

    В Костанайской области местами ожидаются гроза, днем усиление ветра 15-20 м/с.

    Днем в Павлодарской области местами ожидаются гроза, усиление ветра порывы 15-20, местами 25 м/с.

    Ночью в Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидаются заморозки до 5 градусов.

    Теги:
    Погода Казгидромет Главная
    Сейчас читают
    Сегодня, 21:14
    Аким Шымкента обещает горожанам решение ключевых проблем
    Сегодня, 20:45
    Погода на ближайшие три дня в мегаполисах Казахстана
    Сегодня, 20:32
    В Усть-Каменогорске в жилом доме произошел пожар
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!