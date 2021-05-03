Дожди с грозами ожидаются на севере Казахстана 3 мая

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 3 мая по-прежнему на большую часть территории Казахстана будет оказывать влияние отрог антициклона, в связи с чем ожидается погода преимущественно без осадков. Лишь на севере, северо-западе и юго-востоке с прохождением атмосферных фронтальных разделов местами пройдут дожди с грозами. По республике местами ожидаются усиление ветра, на юге с пыльной бурей, на севере – туман, на юго-востоке возможен град, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

В Северо-Казахстанской области ожидаются усиление ветра ночью местами 15-20 м/с, днем 15-20, порывы 23-28 м/с, ночью и утром местами – туман, днем местами - гроза.

В Жамбылской области местами ожидаются усиление ветра 15-20, днем порывы 23-28 м/с, ночью местами гроза, возможен град.

В Туркестанской, Кызылординской областях местами ожидаются пыльная буря, усиление ветра 15-20 м/с.

В районе Алакольских озер Алматинской области ожидается усиление ветра 15-20, порывы 25 м/с.

В Акмолинской, Карагандинской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, днем в Акмолинской области местами – гроза.

В Костанайской области местами ожидаются гроза, днем усиление ветра 15-20 м/с.

Днем в Павлодарской области местами ожидаются гроза, усиление ветра порывы 15-20, местами 25 м/с.

Ночью в Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидаются заморозки до 5 градусов.