Дожди с грозами ожидаются на севере Казахстана 3 мая
В Северо-Казахстанской области ожидаются усиление ветра ночью местами 15-20 м/с, днем 15-20, порывы 23-28 м/с, ночью и утром местами – туман, днем местами - гроза.
В Жамбылской области местами ожидаются усиление ветра 15-20, днем порывы 23-28 м/с, ночью местами гроза, возможен град.
В Туркестанской, Кызылординской областях местами ожидаются пыльная буря, усиление ветра 15-20 м/с.
В районе Алакольских озер Алматинской области ожидается усиление ветра 15-20, порывы 25 м/с.
В Акмолинской, Карагандинской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, днем в Акмолинской области местами – гроза.
В Костанайской области местами ожидаются гроза, днем усиление ветра 15-20 м/с.
Днем в Павлодарской области местами ожидаются гроза, усиление ветра порывы 15-20, местами 25 м/с.
Ночью в Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидаются заморозки до 5 градусов.