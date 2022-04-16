Дожди с грозами ожидаются на большей части территории РК 16 апреля

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Осадки прогнозируют 16 апреля в большинстве городов Казахстана, лишь в западной части республики погода будет солнечной, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

В Актау переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 8-10 градусов тепла, днём 17-19 тепла.

В Актобе переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 4-6 градусов тепла, днём 13-15 тепла.

В Атырау переменная облачность, без осадков, ветер 4-9 м/с. Температура воздуха ночью 8-10 градусов тепла, днём 16-18 тепла.

В Караганде ясно, без осадков, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 5-7 градусов тепла, днём 23-25 тепла. По области ожидается гроза.

В Кокшетау переменная облачность, днём дождь, гроза, ветер 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 9-11 градусов тепла, днём 18-20 тепла. По области ожидается гроза.

В Костанае переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 5-10 градусов тепла, днём 13-15 тепла. По области ожидается гроза.

В Кызылорде переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 14-16 градусов тепла, днём 26-28 тепла. По области ожидается гроза.

В Павлодаре переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 4-6 градусов тепла, днём 25-27 тепла.

В Петропавловске переменная облачность, днём дождь, ветер 9-14, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 9-11 градусов тепла, днём 15-17 тепла. По области ожидается гроза.

В Талдыкоргане переменная облачность, без осадков, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 4-6 градусов тепла, днём 25-27 тепла.

В Таразе переменная облачность, без осадков, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 10-12 градусов тепла, днём 26-28 тепла.

В Туркестане переменная облачность, без осадков, ветер 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 18-20 градусов тепла, днём 31-33 тепла. По области ожидается пыльная буря.

В Уральске переменная облачность, ночью дождь, гроза, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 3-5 градусов тепла, днём 12-14 тепла. По области ожидается гроза.

В Усть-Каменогорске переменная облачность, без осадков, ветер 3-8 м/с. Температура воздуха ночью до 2 градусов тепла, днём 23-25 тепла.

В Нур-Султане переменная облачность, днём дождь, гроза, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 10-12 градусов тепла, днём 21-23 тепла.

В Алматы переменная облачность, без осадков, ветер 2-7 м/с. Температура ночью 10-12 градусов тепла, днём 24-26 тепла.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков, ветер 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 12-14 градусов тепла, днём 29-31 тепла.

Напомним, штормовое предупреждение объявлено в восьми регионах Казахстана.