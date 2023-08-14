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    02:05, 14 Август 2023 | GMT +6

    Дожди с грозами ожидаются 14 августа на востоке республики

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Под влиянием поля повышенного давления на большей части РК ожидается погода преимущественно без осадков. Лишь на северо-востоке, востоке и юго-востоке страны с прохождением атмосферных фронтальных разделов пройдут дожди с грозами, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

    В горных районах Алматинской области и области Жетысу ожидаются сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, возможен град, шквал. По республике прогнозируется порывистый ветер. На северо-западе, в центре РК в ночные и утренние часы ожидается туман.

    Днем на большей части Атырауской, Мангистауской, на юго-западе Западно-Казахстанской областей сохраняется сильная жара до 38°С.

    В Атырауской, Мангистауской, Жамбылской, Кызылординской областях, на юге, в центре Актюбинской, на юге Костанайской, в центре Карагандинской, на севере, в центре Алматинской, на севере, западе, юге, пустынных районах Туркестанской, на западе, юго-востоке, в центре Западно-Казахстанской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    На большей части Западно-Казахстанской, на западе Северо-Казахстанской, Акмолинской областей, на юге, западе области Жетысу сохраняется высокая пожарная опасность.


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