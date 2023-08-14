Дожди с грозами ожидаются 14 августа на востоке республики
В горных районах Алматинской области и области Жетысу ожидаются сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, возможен град, шквал. По республике прогнозируется порывистый ветер. На северо-западе, в центре РК в ночные и утренние часы ожидается туман.
Днем на большей части Атырауской, Мангистауской, на юго-западе Западно-Казахстанской областей сохраняется сильная жара до 38°С.
В Атырауской, Мангистауской, Жамбылской, Кызылординской областях, на юге, в центре Актюбинской, на юге Костанайской, в центре Карагандинской, на севере, в центре Алматинской, на севере, западе, юге, пустынных районах Туркестанской, на западе, юго-востоке, в центре Западно-Казахстанской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
На большей части Западно-Казахстанской, на западе Северо-Казахстанской, Акмолинской областей, на юге, западе области Жетысу сохраняется высокая пожарная опасность.