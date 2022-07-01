Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Дожди с грозами ожидаются 1 июля в Казахстане
1 Июля 2022 00:01

Дожди с грозами ожидаются 1 июля в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Атмосферные фронтальные разделы сохраняют свое влияние на запад, восток и юго-восток РК, в связи с чем сохранится неустойчивая погода, пройдут дожди с грозами, на западе ожидаются град, шквал. По республике ожидается усиление ветра, на севере Казахстана ночью и утром – туман. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казгидромет.

Днем на севере Алматинской, Жетысуской, на юге Мангыстауской областей сохраняется сильная жара.

На большей части Кызылординской, Алматинской, Абайской, на востоке, юге Западно-Казахстанской, на западе Атырауской, на юго-западе Улытауской, на юго-востоке Карагандинской, на юге Жамбылской, в центре Павлодарской, на севере Туркестанской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Новости по теме
Штормовое предупреждение объявлено в семи областях Казахстана
Неблагоприятные метеоусловия прогнозируют синоптики в Актобе
Неустойчивая погода ожидается 30 июня в Казахстане
Читайте также
Штормовое предупреждение объявлено в семи областях Казахстана
Неблагоприятные метеоусловия прогнозируют синоптики в Актобе
Неустойчивая погода ожидается 30 июня в Казахстане
Штормовое предупреждение объявлено в 11 регионах Казахстана
Жара накрыла Жамбылскую область
Сильные дожди и похолодание ожидаются в Казахстане в ближайшие три дня
Неблагоприятные  метеоусловия ожидаются в Алматы
Жара и грозы ожидаются в Казахстане 29 июня

Лента новостей

Архив