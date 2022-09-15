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Дожди с грозами на западе и мокрый снег на востоке РК обещают синоптики 15 сентября

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
15 Сентября 2022, 00:07
Дожди с грозами на западе и мокрый снег на востоке РК обещают синоптики 15 сентября

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды на территории Казахстана на 15 сентября 2022 года опубликовала пресс-служба РГП «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».

Большая часть территории Казахстана будет находится под влиянием обширного, холодного антициклона, ожидается погода преимущественно без осадков, в ночные часы – туманы и заморозки.

С прохождением атмосферных фронтальных разделов, на западе пройдут дожди с грозами, возможно выпадение града, на востоке пройдут осадки, временами сильные, в виде дождя и мокрого снега. На большей части РК ожидается усиление ветра 15-20 м/с, на юго-востоке порывы до 23-28 м/с, днем на западе, юго-западе, юге - с пыльной бурей.

На большей части Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской, на западе Атырауской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на северо-востоке Акмолинской, Костанайской, на юго-востоке Северо-Казахстанской, на западе, юге Павлодарской, в северной половине Карагандинской, на севере, востоке Улытауской, Восточно-Казахстанской, на севере Абайской областей на поверхности почвы сохраняются заморозки 1-3 градуса.

В городе Нур-Султане переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, восточный ночью 2-7, днем 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 2-4 тепла, на поверхности почвы заморозки 2 градуса, днем 16-18 тепла.

В городе Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 8-10, днем 21-23 тепла.

В городе Шымкенте небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 14-16, днем 31-33 тепла.

Ранее сообщалось, что заморозки ожидаются в столице и восьми областях Казахстана.


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