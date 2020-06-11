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вчера 23:00
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Дожди с грозами местами пройдут в Казахстане 11 июня
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Большая часть республики 11 июня по-прежнему будет находиться под влиянием отрога антициклона – сохраняется теплая погода без осадков, а на остальной территории РК с прохождением фронтальных разделов местами пройдут кратковременные дожди с грозами, ожидается усиление ветра, на юге – с пыльной бурей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
В Кызылординской, Павлодарской областях, днем в Жамбылской, Туркестанской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, в Кызылординской области с пыльной бурей.
В Кызылординской, Жамбылской, на большей части Туркестанской, Карагандинской, местами Павлодарской, Алматинской, Акмолинской, Актюбинской, на юге Атырауской, Восточно-Казахстанской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
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