Дожди с грозами местами пройдут в Казахстане 11 июня

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Большая часть республики 11 июня по-прежнему будет находиться под влиянием отрога антициклона – сохраняется теплая погода без осадков, а на остальной территории РК с прохождением фронтальных разделов местами пройдут кратковременные дожди с грозами, ожидается усиление ветра, на юге – с пыльной бурей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

В Кызылординской, Павлодарской областях, днем в Жамбылской, Туркестанской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, в Кызылординской области с пыльной бурей.

В Кызылординской, Жамбылской, на большей части Туркестанской, Карагандинской, местами Павлодарской, Алматинской, Акмолинской, Актюбинской, на юге Атырауской, Восточно-Казахстанской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.