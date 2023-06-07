Дожди с грозами и жара ожидаются в Казахстане 7 июня

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С прохождением атмосферных фронтальных разделов 7 июня на большей части Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды, в связи с чем пройдут кратковременные дожди с грозами, на северо-западе страны сильные. Лишь на западе, юге, востоке республики сохраняется погода без осадков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

По республике сохраняется усиление ветра, на юго-западе, северо-западе ожидается град, на западе - пыльная буря.

На северо-западе Павлодарской, Абайской, Восточно-Казахстанской областей ожидается очень сильная жара.

В Акмолинской, Туркестанской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской, Улытауской, Восточно-Казахстанской, Абайской, Кызылординской, Жамбылской, на юге, востоке Актюбинской, на юго-востоке Костанайской областях сохраняется, в Алматинской и Жетысуской областях ожидается сильная жара.

В Кызылординской, Мангистауской, Жамбылской, Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Костанайской, Карагандинской, Улытауской областях, на востоке, севере Атырауской, на северо-западе Абайской, Восточно-Казахстанской, на западе, юго-востоке Актюбинской, на севере Алматинской областей, в Жетысуской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.