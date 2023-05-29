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Дожди с грозами и жара ожидаются в Казахстане 29 мая

Редактор:  
Ринат Дусумов
29 Мая 2023, 00:03
Дожди с грозами и жара ожидаются в Казахстане 29 мая

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – 29 мая погоду на большей части РК будет определять обширный отрог антициклона. Лишь на севере, востоке, юго-востоке республики с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидаются дожди с грозами. По республике сохраняются усиление ветра, на западе, юге – пыльная буря, в ночные и утренние часы на юго-востоке – туман, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

На большей части Актюбинской, Костанайской, Атырауской областей ожидается сильная жара.

На большей части Костанайской, Павлодарской, в центре, на востоке Кызылординской, на востоке Атырауской, на юге, востоке Карагандинской, в центре Улытауской, на юго-западе Актюбинской, на севере Абайской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.


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