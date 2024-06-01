Дожди с грозами и усиление ветра ожидаются 1 июня в Казахстане

РГП «Казгидромет» опубликовал прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на 1 июня, передает агентство Kazinform.

На большую часть территории РК по-прежнему будет оказывать свое влияние циклон, и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы, ожидаются дожди с грозами, днем на крайнем севере сильный дождь, ночью на востоке ожидается дождь с переходом в снег. И только на юге и юго-востоке страны под влиянием антициклона ожидается погода без осадков. По республике ожидается усиление ветра, на юго-западе — пыльная буря, на северо-западе, севере, в центре — град, в центре и на востоке в ночные и утренние часы — туман.

Ночью на севере Павлодарской, севере, востоке Восточно-Казахстанской областей, на северо-востоке, в центре области Абай ожидаются заморозки 2-3 градуса.

В Атырауской, Западно-Казахстанской, на северо-западе, в центре Мангыстауской, на востоке области Жетысу, в центре, на северо-востоке Туркестанской области, на западе, востоке Жамбылской, на юге Костанайской, на западе, юге Актюбинской сохраняется, в Кызылординской области ожидается высокая пожарная опасность.

На юге Восточно-Казахстанской, в пустынных районах Туркестанской, на западе Атырауской, на востоке Кызылординской областей сохраняется, на западе, юге Западно-Казахстанской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

На юге Восточно-Казахстанской области ожидается, в пустынных районах Туркестанской, в Джаныбекском районе Западно-Казахстанской, на западе Атырауской, на востоке Кызылординской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.