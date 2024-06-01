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    23:49, 31 Май 2024 | GMT +6

    Дожди с грозами и усиление ветра ожидаются 1 июня в Казахстане

    Погода, гроза
    Фото: freepik.com

    РГП «Казгидромет» опубликовал прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на 1 июня, передает агентство Kazinform.

    На большую часть территории РК по-прежнему будет оказывать свое влияние циклон, и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы, ожидаются дожди с грозами, днем на крайнем севере сильный дождь, ночью на востоке ожидается дождь с переходом в снег. И только на юге и юго-востоке страны под влиянием антициклона ожидается погода без осадков. По республике ожидается усиление ветра, на юго-западе — пыльная буря, на северо-западе, севере, в центре — град, в центре и на востоке в ночные и утренние часы — туман.

    Ночью на севере Павлодарской, севере, востоке Восточно-Казахстанской областей, на северо-востоке, в центре области Абай ожидаются заморозки 2-3 градуса.

    В Атырауской, Западно-Казахстанской, на северо-западе, в центре Мангыстауской, на востоке области Жетысу, в центре, на северо-востоке Туркестанской области, на западе, востоке Жамбылской, на юге Костанайской, на западе, юге Актюбинской сохраняется, в Кызылординской области ожидается высокая пожарная опасность.

    На юге Восточно-Казахстанской, в пустынных районах Туркестанской, на западе Атырауской, на востоке Кызылординской областей сохраняется, на западе, юге Западно-Казахстанской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

    На юге Восточно-Казахстанской области ожидается, в пустынных районах Туркестанской, в Джаныбекском районе Западно-Казахстанской, на западе Атырауской, на востоке Кызылординской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    Теги:
    Погода Сильный ветер Регионы Казахстана Осадки Казгидромет
    Наталья Мосунова
    Автор
    Наталья Мосунова
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