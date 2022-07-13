13 Июля 2022 00:30

Дожди с грозами и сильная жара ожидаются 13 июля в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Неустойчивый характер погоды сохранится 13 июля на большей части республики – пройдут дожди с грозами, ожидаются усиление ветра, на юго-западе, юге страны – пыльная буря, на западе – град. И только на юге, юго-западе, северо-западе и в центре Казахстана прогнозируется погода без осадков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

На большей части Туркестанской, Кызылординской, Атырауской, на юге Западно-Казахстанской, на западе, в центре Костанайской областей ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на большей части Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской, Костанайской областей ожидается сильная жара.

Днем на большей части Мангистауской, на юге Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской областей ожидается очень сильная жара.

г. Нур-Султан: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 16-18, днем 28-30 тепла.

г. Алматы: переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер северо-восточный 2-7, при грозе порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью 17-19, днем 27-29 тепла.

г. Шымкент: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 18-20, днем 35-37 тепла.



