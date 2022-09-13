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Дожди с грозами и переходом в мокрый снег ожидаются в Казахстане 13 сентября

Редактор:  
Анаргуль Хамитова
13 Сентября 2022, 00:16
Дожди с грозами и переходом в мокрый снег ожидаются в Казахстане 13 сентября

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 13 сентября 2022 года опубликовала пресс-служба РГП «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».

Север, северо-запад, восток и юго-восток РК все еще будет под властью циклонической деятельности и атмосферных фронтов, с которыми пройдут дожди на северо-западе, западе с грозами, ночью на севере, в горных районах востока, юго-востока – осадки (дождь, мокрый снег). По РК ожидается усиление ветра 15-23 м/с, днем на западе с пыльной бурей. На севере, северо-западе, в центре РК – ночью и утром туман.

На большей части Кызылординской, Туркестанской, в центре Карагандинской, на западе Атырауской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на юге Костанайской области сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью на северо-востоке Акмолинской области ожидаются заморозки до 3 градусов.

Ночью на севере Костанайской, Актюбинской, северо-востоке Северо-Казахстанской, юго-западе, востоке Павлодарской, на севере, в центре Карагандинской, востоке Восточно-Казахстанской, западе Абайской областей на поверхности почвы ожидаются заморозки 1-3 градуса.

Ранее сообщалось, что грозы, туман и заморозки ожидаются в столице и ряде регионов Казахстана.


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