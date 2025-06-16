Дожди с грозами и градом ожидаются в Казахстане 16 июня

По информации РГП «Казгидромет», лишь на юге Казахстана ожидается погода без осадков. По республике - усиление ветра.

В Алматинской области, на западе, севере, востоке области Абай, на западе, севере, в центре Кызылординской, на западе, юге Палодарской, в центре Актюбинской, на востоке Жамбылской, на севере, востоке, в центре Западно-Казахстанской, на севере Атырауской, на северо-западе, юге, в центре Мангистауской, на юге Акмолинской, на севере Северо-Казахстанской, на севере Костанайской, на севере Карагандинской, на севере, в центре, в южной половине Восточно-Казахстанской областей ожидается высокая пожарная опасность.

В Кызылординской, Жамбылской областях, в области Улытау, на западе, юге, в предгорных районах Туркестанской, на востоке, в центре Атырауской, на западе, севере, юге Актюбинской, на западе, севере, в центре Алматинской, на севере, востоке Мангистауской, на северо-западе Павлодарской, на юге Костанайской области, на западе, востоке, юге Карагандинской области, на юге, северо-западе области Абай, на севере, востоке, в центре области Жетысу, на юге Западно-Казахстанской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Днем в Кызылординской, Туркестанской областях ожидается сильная жара 40-44 градуса. В Жамбылской области, в области Улытау, на западе Карагандинской, на юге, северо-востоке Мангистауской областей сильная жара 35-39 градусов.

В Актюбинской области днем ожидается сильная жара 35 градусов, на юге, юго-востоке области очень сильная жара 41 градус. В Костанайской области днем ожидается сильная жара 35-36 градусов, на юге области очень сильная жара 40 градусов.

Как сообщалось, штормовое предупреждение объявлено на большей части республики.