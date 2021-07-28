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Дожди с грозами и градом ожидаются в Казахстане 28 июля

28 Июля 2021 00:12
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Дожди с грозами и градом ожидаются в Казахстане 28 июля

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На большей части территории Казахстана с отрогом антициклона 28 июля ожидается погода без осадков. Лишь на севере, северо-западе, западе и юго-востоке страны под влиянием атмосферных фронтальных разделов пройдут кратковременные дожди с грозами и градом. Местами по республике ожидается усиление ветра, на юге и юго-востоке с пыльной бурей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

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В Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской областях местами ожидаются пыльная буря, усиление ветра 15-20 м/с, в Туркестанской области порывы 23 м/с.

Днем в Акмолинской, Алматинской, Костанайской, Северо-Казахстанской областях местами ожидаются град, усиление ветра 15-20 м/с.

В Карагандинской, Мангыстауской, днем в Атырауской, Актюбинской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

Днем в Жамбылской, Алматинской областях сохранится сильная жара.

На большей части Кызылординской, Туркестанской, Мангыстауской, Атырауской, Жамбылской, местами в Алматинской, Актюбинской, Карагандинской, на юге Костанайской, в отдельных районах Акмолинской, Восточно-Казахстанской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

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#Казгидромет   #Погода  
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