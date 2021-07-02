Дожди с грозами и градом ожидаются 2 июля на части территории Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Прогноз важнейших явлений погоды на 2 июля представил «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».

«На большей части территории Казахстана с отрогом антициклона сохраняется жаркая и сухая погода. Лишь на западную часть РК будет влиять ложбина циклона, и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы принесут с собой дожди с грозами и градом. Местами по республике ожидается усиление ветра», - сообщили синоптики.

В Западно-Казахстанской области местами ожидаются шквал, град, усиление ветра 15-20 м/с. В Мангыстауской, Актюбинской, днем в Жамбылской, Кызылординской, Северо-Казахстанской областях ожидается усиление ветра 15-20 м/с, в Жамбылской области днем – град. В Костанайской области местами ожидаются шквал, усиление ветра 15-20 м/с.

Днем в Акмолинской, Кызылординской, Актюбинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Карагандинской областях сохраняется сильная, местами очень сильная жара, в Алматинской, Жамбылской, Туркестанской, Атырауской, Павлодарской, местами Западно-Казахстанской, Мангыстауской областях сильная жара.

В Кызылординской, Туркестанской, Мангистауской, на большей части Атырауской, Жамбылской, Актюбинской, местами Карагандинской, Западно-Казахстанской, Костанайской областях, в отдельных районах Алматинской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.