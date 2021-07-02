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    00:30, 02 Июль 2021 | GMT +6

    Дожди с грозами и градом ожидаются 2 июля на части территории Казахстана

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Прогноз важнейших явлений погоды на 2 июля представил «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».

    «На большей части территории Казахстана с отрогом антициклона сохраняется жаркая и сухая погода. Лишь на западную часть РК будет влиять ложбина циклона, и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы принесут с собой дожди с грозами и градом. Местами по республике ожидается усиление ветра», - сообщили синоптики.

    В Западно-Казахстанской области местами ожидаются шквал, град, усиление ветра 15-20 м/с. В Мангыстауской, Актюбинской, днем в Жамбылской, Кызылординской, Северо-Казахстанской областях ожидается усиление ветра 15-20 м/с, в Жамбылской области днем – град. В Костанайской области местами ожидаются шквал, усиление ветра 15-20 м/с.

    Днем в Акмолинской, Кызылординской, Актюбинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Карагандинской областях сохраняется сильная, местами очень сильная жара, в Алматинской, Жамбылской, Туркестанской, Атырауской, Павлодарской, местами Западно-Казахстанской, Мангыстауской областях сильная жара.

    В Кызылординской, Туркестанской, Мангистауской, на большей части Атырауской, Жамбылской, Актюбинской, местами Карагандинской, Западно-Казахстанской, Костанайской областях, в отдельных районах Алматинской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.


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