13:47
6 Июля 2022 13:15
Дожди с грозами, град и шквал накроют Казахстан
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Прогноз погоды по Казахстану на ближайшие три дня, 7-9 июля, озвучили в РГП «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».
Как отмечают синоптики, на погоду большей части Казахстана будет оказывать свое влияние южный циклон. Он принесет дожди с грозами, а также ожидаются град, шквал, усиление ветра: 7 июля на северо-западе, 7-8 июля на севере, в центре, юго-востоке, 8-9 июля на востоке республики прогнозируются сильные дожди.
Лишь запад Казахстана будит находится под влиянием западного антициклона, где ожидается погода без осадков.
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