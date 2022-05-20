20 Мая 2022 00:01

Дожди с градом и ветер ожидаются 20 мая в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Северо-западный циклон вызовет обострение синоптических процессов – на большей части страны ожидаются дожди, на западе - сильные дожди, грозы, град, шквал, порывистый ветер, с пыльной бурей, на западе РК в ночные часы ожидается туман. На северо-восток и центр страны будет оказывать влияние отрог антициклона, с чем ожидается погода без осадков. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казгидромет.

На севере, западе, востоке Северо-Казахстанской области ожидаются гроза, град, шквал, усиление ветра 15-20, днем порывы 23-28 м/с.

В центре, на востоке Костанайской области - гроза, град, шквал, усиление ветра ночью на востоке 15-20 м/с, днем на большей части области 15-20, на востоке области 23-28 м/с.

Днем на севере, западе, востоке Мангистауской области ожидаются гроза, град, шквал, пыльная буря, усиление ветра ночью на севере области 15-20 м/с, днем 15-20, порывы 23 м/с. Днем на западе, юге, севере Актюбинской области - гроза, на севере области - град, ночью на западе области – туман, усиление ветра ночью на юге, западе, днем на западе, юге, в центре области 15-20 м/с.

Днем в горных районах Алматинской области ожидаются гроза, град, шквал, усиление ветра 15-20, порывы 24-29 м/с.

На западе, севере Акмолинской области - гроза, днем на юго-востоке области – пыльная буря, усиление ветра 15-20, на севере области - временами 23 м/с.

В горных районах Туркестанской области ожидаются гроза, шквал, усиление ветра 15-20 м/с. Днем на западе, севере Западно-Казахстанской области - гроза, на западе, востоке области - усиление ветра 15-20 м/с.

Ночью на западе, севере, в центре, днем на большей части Атырауской области ожидаются гроза, усиление ветра на большей части области - 15-20 м/с.

Ночью на северо-востоке, востоке, юге Восточно-Казахстанской области ожидается гроза, ночью на северо-востоке, востоке - усиление ветра 15-20 м/с.

Днем в горных районах Жамбылской области - гроза, град, шквал, утром и днем на юго-западе, северо-востоке, в горных районах - усиление ветра 15-20 м/с.

Днем на западе, севере, в центре Павлодарской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с. Днем на севере Кызылординской области - усиление ветра 15-20 м/с, с пыльной бурей.

В Жарминском районе Восточно-Казахстанской, в центре Кызылординской областей - чрезвычайная пожарная опасность.