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Дожди пройдут в Казахстане 23 июля

23 Июля 2019 00:13 24
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Дожди пройдут в Казахстане 23 июля

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С прохождением фронтальных разделов на большей части Казахстана местами ожидается неустойчивый характер погоды - пройдут дожди с грозами, в северных областях местами сильные дожди. Лишь на юге и юго-востоке ожидается погода без осадков. Местами по республике ожидается туман, усиление ветра, шквал, возможно выпадение града, передает МИА «Казинформ».

По информации РГП «Казгидромет», в Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Костанайской областях местами ожидаются шквал, град, усиление ветра 15-20 м/с, туман.

В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются шквал, град, усиление ветра 15-20 м/с.

В Карагандинской области местами ожидаются ночью и утром туман, днем ветер 18 м/с.

В Мангистауской, ночью и утром в Жамбылской, утром и днем в Кызылординской, днем в Западно-Казахстанской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

Днем в Алматинской, Жамбылской, Кызылординской, местами в Туркестанской, Мангистауской, Западно-Казахстанской областях ожидается сильная жара.

В Кызылординской, Туркестанской, Актюбинской, Жамбылской, Алматинской местами в Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Костанайской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

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Ключевые слова: Погода, Казгидромет,
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