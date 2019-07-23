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Дожди пройдут в Казахстане 23 июля
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С прохождением фронтальных разделов на большей части Казахстана местами ожидается неустойчивый характер погоды - пройдут дожди с грозами, в северных областях местами сильные дожди. Лишь на юге и юго-востоке ожидается погода без осадков. Местами по республике ожидается туман, усиление ветра, шквал, возможно выпадение града, передает МИА «Казинформ».
По информации РГП «Казгидромет», в Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Костанайской областях местами ожидаются шквал, град, усиление ветра 15-20 м/с, туман.
В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются шквал, град, усиление ветра 15-20 м/с.
В Карагандинской области местами ожидаются ночью и утром туман, днем ветер 18 м/с.
В Мангистауской, ночью и утром в Жамбылской, утром и днем в Кызылординской, днем в Западно-Казахстанской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с.
Днем в Алматинской, Жамбылской, Кызылординской, местами в Туркестанской, Мангистауской, Западно-Казахстанской областях ожидается сильная жара.
В Кызылординской, Туркестанской, Актюбинской, Жамбылской, Алматинской местами в Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Костанайской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
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