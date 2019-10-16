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Дожди пройдут в Казахстане 16 октября
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На большей части Казахстана 16 октября с прохождением фронтальных разделов ожидается неустойчивый характер погоды, на большей части пройдут дожди, местами сильные, усилится ветер, лишь на западе и юге без осадков. Местами по республике ожидается туман, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
В Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской областях местами ожидается туман, усиление ветра ночью местами, днем на большей части 15-20, порывы 23-28 м/с.
В Акмолинской, Костанайской областях местами ожидается туман, в Акмолинской, местами в Костанайской областях усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с.
В Восточно-Казахстанской области ожидается усиление ветра ночью местами, днем на большей части 15-20, порывы 23-28 м/с.
В Актюбинской области ночью и утром местами ожидается туман, ночью местами усиление ветра 15-20 м/с.
В Кызылординской области днем местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с.
В Жамбылской, Мангистауской, Атырауской, Западно-Казахстанской областях местами ожидается туман.
В Алматинской области днем в районе Жаланашколя ожидается усиление ветра 15-20 м/с.
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