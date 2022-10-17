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Дожди пройдут на большей части Казахстана 17 октября
17 Октября 2022, 00:26

Дожди пройдут на большей части Казахстана 17 октября

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части РК пройдут дожди, днем в горных районах юга страны – сильный дождь, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

По прогнозу синоптиков, лишь на западе страны под влиянием отрога антициклона ожидается погода без осадков. Местами по республике ожидается усиление ветра, на западе, северо-западе, севере – туман.

Днем в горах Туркестанской области пройдет сильный дождь.

В Астане - переменная облачность, ночью - небольшие осадки (дождь, мокрый снег), днем небольшой дождь. Ветер западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 0-2, днем 6-8 тепла.

В Алматы - переменная облачность, в конце дня - дождь. Ветер северо-западный, 2-7, днем порывы 12 м/с. Температура воздуха ночью 10-12, днем 16-18 тепла.

В Шымкенте - переменная облачность, утром и днем - дождь. Ветер северо-восточный, 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 8-10, днем 18-20 тепла.


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