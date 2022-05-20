20 Мая 2022 21:40

Дожди прогнозируются в предстоящие выходные в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Атмосферные фронтальные разделы, связанные с циклоном из районов европейской части России, обусловят неустойчивый характер погоды практически на всей территории республики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

В субботу и воскресенье, 21-22 мая, пройдут дожди с грозами, которые будут сопровождаться усилением ветра. Возможно выпадение града, а на северо-западе, также в горных и предгорных районах южных регионов ожидаются сильные дожди. В ночные и утренние часы на западе, северо-западе на поверхности почвы возможны заморозки до 2 градусов.

На западе ожидается небольшое повышение дневных температур от 8-18 до 15-28 градусов тепла, а на остальной территории понижение температур днем на севере, в центре от 25-30 до 15-20, на юге и востоке страны от 28-33 до 17-25 градусов тепла.

Такая же погода, по прогнозам синоптиков, сохранится и в понедельник, 23 мая.