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Дожди прогнозируют синоптики на западе и в горных районах юго-востока страны

Редактор:  
Гульмира Байзакова
3 Июня 2023, 01:23
Дожди прогнозируют синоптики на западе и в горных районах юго-востока страны

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Под влиянием отрога антициклона на большей части РК сохраняется погода без осадков. Лишь на западе, северо-западе, днем в горных районах юго-востока РК с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидаются дожди с грозами. По республике сохраняются усиление ветра, на юге, юго-востоке – пыльная буря, передает МИА «Казинформ».

По информации РГП «Казгидромет», в Акмолинской, Костанайской, Северо-Казахстанской областях ожидается сильная жара, на юго-западе областей – очень сильная жара.

В Атырауской, Актюбинской, Павлодарской, Карагандинской, Улытауской областях ожидается сильная жара.

В Абайской, Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Жетысуской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Кызылординской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Улытауской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Туркестанской области ожидается высокая пожарная опасность.


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