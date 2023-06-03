Дожди прогнозируют синоптики на западе и в горных районах юго-востока страны

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Под влиянием отрога антициклона на большей части РК сохраняется погода без осадков. Лишь на западе, северо-западе, днем в горных районах юго-востока РК с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидаются дожди с грозами. По республике сохраняются усиление ветра, на юге, юго-востоке – пыльная буря, передает МИА «Казинформ».

По информации РГП «Казгидромет», в Акмолинской, Костанайской, Северо-Казахстанской областях ожидается сильная жара, на юго-западе областей – очень сильная жара.

В Атырауской, Актюбинской, Павлодарской, Карагандинской, Улытауской областях ожидается сильная жара.

В Абайской, Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Жетысуской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Кызылординской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Улытауской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Туркестанской области ожидается высокая пожарная опасность.