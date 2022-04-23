Дожди прогнозируют синоптики на большей части Казахстана 23 апреля

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Большая часть территории страны 23 апреля будет находиться под влиянием циклона и атмосферных фронтальных разделов – пройдут дожди, на западе страны сильный дождь. Лишь на севере страны под влиянием отрога антициклона ожидается погода без осадков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

По республике ожидаются усиление ветра, гроза, на севере, востоке – туман, на юге – шквал, днем пыльная буря, на западе – град.

В Западно-Казахстанской области ожидаются на западе, юге – град, на севере – туман, усиление ветра на востоке, западе области 15-20 м/с.

На севере, юге Атырауской области ожидается усиление ветра при грозе 15-20 м/с.

На севере, востоке Мангистауской области ожидается усиление ветра порывы 15-20 м/с.

Днем в Туркестанской области ожидаются на севере, западе области, в горных и предгорных районах шквал, на севере области пыльная буря, усиление ветра на севере, западе области, в горных и предгорных районах 15-20 м/с.

Днем на юге и в горных районах в Алматинской области ожидается усиление ветра при грозе 15-20 м/с.

Днем в центре Кызылординской, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах Жамбылской, на северо-востоке Северо-Казахстанской, на юге Карагандинской, Восточно-Казахстанской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с, на севере Восточно-Казахстанской области – туман.

В Павлодарской области ожидаются ночью на севере области туман, днем на севере, востоке области усиление ветра 15-20 м/с.

На западе, юге Актюбинской области ожидается усиление ветра 18 м/с.

На севере, востоке Костанайской, Акмолинской области ожидаются туман, в южной половине Костанайской, на юге, востоке Акмолинской области усиление ветра 15-20 м/с.