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    00:29, 23 Апрель 2022 | GMT +6

    Дожди прогнозируют синоптики на большей части Казахстана 23 апреля

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Большая часть территории страны 23 апреля будет находиться под влиянием циклона и атмосферных фронтальных разделов – пройдут дожди, на западе страны сильный дождь. Лишь на севере страны под влиянием отрога антициклона ожидается погода без осадков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

    По республике ожидаются усиление ветра, гроза, на севере, востоке – туман, на юге – шквал, днем пыльная буря, на западе – град.

    В Западно-Казахстанской области ожидаются на западе, юге – град, на севере – туман, усиление ветра на востоке, западе области 15-20 м/с.

    На севере, юге Атырауской области ожидается усиление ветра при грозе 15-20 м/с.

    На севере, востоке Мангистауской области ожидается усиление ветра порывы 15-20 м/с.

    Днем в Туркестанской области ожидаются на севере, западе области, в горных и предгорных районах шквал, на севере области пыльная буря, усиление ветра на севере, западе области, в горных и предгорных районах 15-20 м/с.

    Днем на юге и в горных районах в Алматинской области ожидается усиление ветра при грозе 15-20 м/с.

    Днем в центре Кызылординской, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах Жамбылской, на северо-востоке Северо-Казахстанской, на юге Карагандинской, Восточно-Казахстанской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с, на севере Восточно-Казахстанской области – туман.

    В Павлодарской области ожидаются ночью на севере области туман, днем на севере, востоке области усиление ветра 15-20 м/с.

    На западе, юге Актюбинской области ожидается усиление ветра 18 м/с.

    На севере, востоке Костанайской, Акмолинской области ожидаются туман, в южной половине Костанайской, на юге, востоке Акмолинской области усиление ветра 15-20 м/с.


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