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    07:18, 06 Июнь 2024 | GMT +6

    Дожди прогнозируют на большей части Казахстана

    дожди
    Фото: Мухтор Холдорбеков/ Kazinform

    С прохождением атмосферных фронтов сохранится неустойчивый характер на большей части территории РК, ожидаются кратковременные дожди с грозами, днем на западе, севере — град. Об этом передает агентство Kazinform.

    По информации РГП «Казгидромет», ночью и утром на севере, востоке страны возможен туман. Лишь на юго-западе страны ожидается погода без осадков. По республике ожидается усиление ветра, днем на западе — пыльная буря.

    В Актюбинской, Кызылординской, Мангистауской, Атырауской, Туркестанской, Жамбылской Алматинской областях и в области Жетысу, на севере, востоке Западно-Казахстанской, на юге Костанайской, Карагандинской областей и области Абай, на юге, в центре области Улытау сохраняется высокая пожарная опасность.

    В пустынных районах Туркестанской, на востоке Кызылординской, на западе, юге Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской областей ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

    Теги:
    Погода Регионы Казахстана Регионы Казгидромет
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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