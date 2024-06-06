Дожди прогнозируют на большей части Казахстана

С прохождением атмосферных фронтов сохранится неустойчивый характер на большей части территории РК, ожидаются кратковременные дожди с грозами, днем на западе, севере — град. Об этом передает агентство Kazinform.

По информации РГП «Казгидромет», ночью и утром на севере, востоке страны возможен туман. Лишь на юго-западе страны ожидается погода без осадков. По республике ожидается усиление ветра, днем на западе — пыльная буря.

В Актюбинской, Кызылординской, Мангистауской, Атырауской, Туркестанской, Жамбылской Алматинской областях и в области Жетысу, на севере, востоке Западно-Казахстанской, на юге Костанайской, Карагандинской областей и области Абай, на юге, в центре области Улытау сохраняется высокая пожарная опасность.

В пустынных районах Туркестанской, на востоке Кызылординской, на западе, юге Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской областей ожидается чрезвычайная пожарная опасность.