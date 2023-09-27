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    07:27, 27 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Дожди ожидаются в центре и на севере Казахстана 27 сентября

    Дожди ожидаются в центре и на севере Казахстана 27 сентября
    Фото: pixabay.com.

    27 сентября под влиянием отрога Северо-западного антициклона на большей части Казахстана ожидается погода без осадков. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    Лишь на севере, в центре страны под влиянием атмосферных фронтов ожидаются дожди. По республике ожидается туман, на юге, юго-востоке, востоке, севере – порывистый ветер.

    В центре, на востоке, юге Кызылординской сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    В Жамбылской, Туркестанской областях, на юге Карагандинской области, области Улытау сохраняется высокая пожарная опасность.

    Теги:
    Погода
    Автор
    Ринат Дусумов
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