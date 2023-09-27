Дожди ожидаются в центре и на севере Казахстана 27 сентября

27 сентября под влиянием отрога Северо-западного антициклона на большей части Казахстана ожидается погода без осадков. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Лишь на севере, в центре страны под влиянием атмосферных фронтов ожидаются дожди. По республике ожидается туман, на юге, юго-востоке, востоке, севере – порывистый ветер.

В центре, на востоке, юге Кызылординской сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Жамбылской, Туркестанской областях, на юге Карагандинской области, области Улытау сохраняется высокая пожарная опасность.