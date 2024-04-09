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    00:40, 09 Апрель 2024 | GMT +6

    Дожди ожидаются в Казахстане

    дождь
    Фото: pixabay.com

    На большей части территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды, пройдут дожди. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    По информации синптиков, на северо-западе, севере республики ночью пройдут осадки (дождь с переходом в снег), днем дождь, в горных районах юго-востока прогнозируются осадки, временами сильные осадки (дождь, снег), в восточных, южных, юго-восточных областях -  сильный дождь, с грозой. Лишь на западе, юго-западе страны - погода без осадков. По Казахстану ожидаются туманы, усиление ветра, на севере гололед, на юге, юго-востоке — шквал, град.

    Теги:
    Погода Регионы Казахстана Регионы Казгидромет
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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