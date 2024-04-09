Дожди ожидаются в Казахстане

На большей части территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды, пройдут дожди. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

По информации синптиков, на северо-западе, севере республики ночью пройдут осадки (дождь с переходом в снег), днем дождь, в горных районах юго-востока прогнозируются осадки, временами сильные осадки (дождь, снег), в восточных, южных, юго-восточных областях - сильный дождь, с грозой. Лишь на западе, юго-западе страны - погода без осадков. По Казахстану ожидаются туманы, усиление ветра, на севере гололед, на юге, юго-востоке — шквал, град.