РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:13, 23 Август 2024 | GMT +6

    Дожди ожидаются в Казахстане 24-26 августа

    дожди, погода
    Фото: Александр Павский/ Kazinform

    На большей части Казахстана активный циклон, смещаясь в восточном направлении, он вызовет дожди с грозами, усилением ветра. Об этом передает агенство Kazinform соссылкой на РГП «Казгидромет».

    По информации синоптиков, 24 августа на севере и в центре, 24–25 августа на востоке и юго-востоке ожидаются сильные дожди, возможно выпадение града.

    Ночью и утром на западе и севере страны в отдельных районах — туман. В температурном фоне резких изменений не ожидаются.

    Теги:
    Погода Регионы Казахстана Регионы Казгидромет Непогода
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
    Сейчас читают
    telegram