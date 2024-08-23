Дожди ожидаются в Казахстане 24-26 августа

На большей части Казахстана активный циклон, смещаясь в восточном направлении, он вызовет дожди с грозами, усилением ветра. Об этом передает агенство Kazinform соссылкой на РГП «Казгидромет».

По информации синоптиков, 24 августа на севере и в центре, 24–25 августа на востоке и юго-востоке ожидаются сильные дожди, возможно выпадение града.

Ночью и утром на западе и севере страны в отдельных районах — туман. В температурном фоне резких изменений не ожидаются.