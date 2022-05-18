18 Мая 2022 00:03

Дожди ожидаются в Казахстане 18 мая

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Погода без осадков 18 мая сохранится лишь на востоке РК, на остальной же территории Северо-западный циклон и связанные с ними атмосферные фронтальные сохранят свое влияние – пройдут дожди, на юге и севере сильные, с грозами, градом, шквалом и усилением ветра, на западе и юге с пыльными бурями, на севере ночью и утром – туман. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

На севере, западе, юге Акмолинской области ожидается град, днем на западе, юге усиление ветра 15-20 м/с.

Днем в горных районах Алматинской, на западе, востоке, в центре Атырауской, на севере Мангистауской, на севере, в центре Актюбинской, в центре Кызылординской областей ожидается усиление ветра 15-20 м/с, в Мангистауской, Кызылординской областях – с пыльной бурей.

На юге, западе, севере, в горных, предгорных районах Туркестанской области ожидаются шквал, усиление ветра 15-20 м/с.

На севере, северо-западе Западно-Казахстанской области ожидаются град, шквал, усиление ветра ночью на севере, северо-западе, днем на большей части 15-20, днем порывы 23 м/с.

Ночью на юге, днем на западе, юго-востоке Костанайской области ожидаются град, шквал, ночью и утром на востоке – туман, днем на западе, юге – усиление ветра 15-20, порывы 23 м/с.

Днем на юге, востоке Северо-Казахстанской области ожидаются шквал, град, на западе, юге, востоке усиление ветра 15-20 м/с.

Утром и днем на западе, севере, в центре Павлодарской области ожидаются град, усиление ветра 15-20 м/с.

Днем на севере, юге, в центре Карагандинской области ожидаются град, на западе, в центре усиление ветра 15-20 м/с.

На юге, севере, в горных районах Жамбылской области ожидаются град, шквал, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах усиление ветра 15-20, днем порывы 23-28 м/с.

В Жарминском районе Восточно-Казахстанской, на юге, в центре Павлодарской областей ожидается чрезвычайная пожарная опасность.