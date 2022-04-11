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    14:15, 11 Апрель 2022 | GMT +6

    Дожди ожидаются в Казахстане 12-14 апреля

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Опубликован прогноз погоды на 12-14 марта в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    С прохождением атмосферных фронтальных разделов, на большей части территории Казахстана, ожидается неустойчивый характер погоды - пройдут дожди, в южной половине ожидаются сильные дожди, которые будут сопровождаться грозами, порывистым ветром.

    Лишь на северо-востоке республики прогнозируется погода без осадков. По стране будут наблюдаться туманы, на западе и юге - пыльные бури. Днем на западе Казахстана колебание температуры воздуха от 10-18 до 18-26 тепла, в северных, восточных и центральных регионах - повышение до от 10-17 до 15-26 тепла, а в южной половине республики столбики термометров повысятся до 22-32 тепла.

    Теги:
    Погода Регионы Казахстана Казгидромет
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