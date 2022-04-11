Дожди ожидаются в Казахстане 12-14 апреля

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Опубликован прогноз погоды на 12-14 марта в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

С прохождением атмосферных фронтальных разделов, на большей части территории Казахстана, ожидается неустойчивый характер погоды - пройдут дожди, в южной половине ожидаются сильные дожди, которые будут сопровождаться грозами, порывистым ветром.

Лишь на северо-востоке республики прогнозируется погода без осадков. По стране будут наблюдаться туманы, на западе и юге - пыльные бури. Днем на западе Казахстана колебание температуры воздуха от 10-18 до 18-26 тепла, в северных, восточных и центральных регионах - повышение до от 10-17 до 15-26 тепла, а в южной половине республики столбики термометров повысятся до 22-32 тепла.