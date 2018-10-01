Дожди ожидаются в Астане и Акмолинской области

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане и Акмолинской области объявлено штормовое предупреждение, передает официальный сайт акимата Астаны со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Синоптики предупреждают о порывах ветра до 20 м/с. Согласно прогнозу, 1 октября ожидается переменная облачность, днем временами дождь. Температура воздуха ночью +5...+7°С, днем +16...+18°С. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 5-10 м/с.



Во вторник, 2 октября, прогнозируется переменная облачность, ночью и утром временами дождь. Ветер северо-западный 9-14, утром и днем порывы 15-20 м/с. Температура ночью +3...+5°С, днем +10...+12°С. В среду, 3 октября, ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный, юго-западный 7-12 м/с. Температура ночью +2...+4°С, днем +13...+15°С.