Дожди ожидаются на День столицы на большей части Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы будут определять погоду на большей части РК, ожидаются дожди, на востоке, юго-востоке - сильные дожди с грозами, градом и шквалистым ветром. По республике ожидается усиление ветра, на юге республики – пыльная буря, передает МИА «Казинформ».

На большей части Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской, на юге Мангистауской, Костанайской областей ожидается сильная жара.

На большей части Жамбылской, Кызылординской, Туркестанской, Мангистауской, на юге области Улытау, Костанайской, Актюбинской, Карагандинской областей, на западе Атырауской, на северо-западе области Жетысу, на севере, западе Павлодарской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На большей части области Жетісу, Алматинской, Северо-Казахстанской, на северо-западе, юге области Абай, на севере Акмолинской, в южной половине Западно-Казахстанской областей сохраняется, на западе, юге, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается высокая пожарная опасность.