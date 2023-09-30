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    07:21, 30 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Дожди ожидаются на большей части Казахстана

    погода

    Под влиянием ложбины северо-западного циклона и атмосферных фронтов на большей части РК пройдут дожди, ночью на юге, в горных районах Алматинской области — сильные осадки (дождь, мокрый снег). По республике ожидаются туманы, на юго-востоке, востоке, днем в центре — порывистый ветер, передает МИА «Казинформ».

    По информации РГП «Казгидромет», в  Туркестанской, в центре, на востоке, юге Кызылординской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    В Жамбылской, на юге Карагандинской области и области Улытау, на севере Западно-Казахстанской областей ожидается высокая пожарная опасность.

    Теги:
    Погода Казгидромет
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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