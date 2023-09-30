Дожди ожидаются на большей части Казахстана

Под влиянием ложбины северо-западного циклона и атмосферных фронтов на большей части РК пройдут дожди, ночью на юге, в горных районах Алматинской области — сильные осадки (дождь, мокрый снег). По республике ожидаются туманы, на юго-востоке, востоке, днем в центре — порывистый ветер, передает МИА «Казинформ».

По информации РГП «Казгидромет», в Туркестанской, в центре, на востоке, юге Кызылординской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Жамбылской, на юге Карагандинской области и области Улытау, на севере Западно-Казахстанской областей ожидается высокая пожарная опасность.