Дожди ожидаются на большей части Казахстана

На большую часть территории Казахстана будут оказывать влияние Южный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы – пройдут дожди с грозами. Об этом передает агентство Kazinform.

По информации РГП «Казгидромет», ночью и утром в Восточной–Казахстанской области осадки (дождь, снег), на юге, юго-востоке, сильные дожди с выпадением града, в горных районах Алматинской области осадки (дождь, мокрый снег), по республике усилится ветер, на юге, юго-востоке шквалистый ветер. Лишь на западе, севере страны сохраняется погода без осадков.

В центре, на востоке Кызылординской области, на северо-востоке, в центре Мангистауской области ожидается высокая пожарная опасность.