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    07:33, 25 Апрель 2024 | GMT +6

    Дожди ожидаются на большей части Казахстана

    Дождь
    Фото: Мухтор Холдорбеков/Kazinform

    На большую часть территории Казахстана будут оказывать влияние Южный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы – пройдут дожди с грозами. Об этом передает агентство Kazinform.

    По информации РГП «Казгидромет», ночью и утром в Восточной–Казахстанской области осадки (дождь, снег), на юге, юго-востоке, сильные дожди с выпадением града, в горных районах Алматинской области осадки (дождь, мокрый снег), по республике усилится ветер, на юге, юго-востоке шквалистый ветер. Лишь на западе, севере страны сохраняется погода без осадков.

    В центре, на востоке Кызылординской области, на северо-востоке, в центре Мангистауской области ожидается высокая пожарная опасность.

    Теги:
    Погода Регионы Казахстана Регионы Казгидромет
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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