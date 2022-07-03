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Дожди ожидаются на большей части Казахстана 4 июля

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
3 Июля 2022, 23:19
Дожди ожидаются на большей части Казахстана 4 июля

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На большую часть территории РК будет оказывать влияние южный циклон и связанные с ним атмосферные фронты, с которыми в понедельник, 4 июля, ожидаются дожди, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

«На северо-западе пройдут сильные дожди, ожидаются грозы, усиление ветра, шквал, на западе, севере, юго-востоке град, на юге, юго-западе, севере пыльная буря. Лишь восточная часть Казахстана окажется под влиянием отрога антициклона, что обусловит погоду без осадков», - говорится в сообщении синоптиков.

Ночью в центре, днем на востоке Актюбинской области ожидается сильный дождь.

Днем на большей части Алматинской, Жетысуской, на юге Карагандинской областей ожидается сильная жара.

На большей части Кызылординской, Абайской, на севере, пустынных районах Туркестанской, на юго-западе Улытауской, на юго-востоке Карагандинской, на юге Жамбылской, в центре и на западе Павлодарской, на севере Алматинской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Нур-Султане - переменная облачность, утром и днем - кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный, северо-восточный 9-14, временами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 16-18, днем 28-30 тепла.

В Алматы - переменная облачность, без осадков. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 20-22, днем 34-36 тепла.

В Шымкенте - переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, западный 8-13, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 20-22, днем 34-36 тепла.


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