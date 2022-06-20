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    11:22, 20 Июнь 2022 | GMT +6

    Дожди ожидаются на большей части Казахстана 21 – 23 июня

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Прогноз погоды по Казахстану на 21 - 23 июня 2022 года распространило РГП «Казгидромет». Об этом передает МИА «Казинформ».

    По данным синоптиков, ожидается небольшой спад жары. В предстоящие трое суток на большей части Казахстана будет дождливо.

    «Этому будут способствовать фронтальные разделы, в зоне которых пройдут кратковременные дожди: 21 июня на севере, в горных и предгорных районах страны ожидаются сильные дожди с грозами, усилением ветра, возможно выпадение града. Но несмотря на дожди, на большей части страны значительных изменений в температурном фоне не будет, лишь в северных регионах ожидается небольшой спад жары днем до 18-28 тепла», - говорится в сообщении Казгидромета.

    Теги:
    Казгидромет Погода
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