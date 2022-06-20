Дожди ожидаются на большей части Казахстана 21 – 23 июня

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Прогноз погоды по Казахстану на 21 - 23 июня 2022 года распространило РГП «Казгидромет». Об этом передает МИА «Казинформ».

По данным синоптиков, ожидается небольшой спад жары. В предстоящие трое суток на большей части Казахстана будет дождливо.

«Этому будут способствовать фронтальные разделы, в зоне которых пройдут кратковременные дожди: 21 июня на севере, в горных и предгорных районах страны ожидаются сильные дожди с грозами, усилением ветра, возможно выпадение града. Но несмотря на дожди, на большей части страны значительных изменений в температурном фоне не будет, лишь в северных регионах ожидается небольшой спад жары днем до 18-28 тепла», - говорится в сообщении Казгидромета.