Дожди ожидаются 9 апреля на большей части республики

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Большая часть территории республики 9 апреля будет находиться под влиянием атмосферных фронтальных разделов, с которыми ожидается неустойчивый характер погоды и прогнозируются дожди, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

На юго-западе прогнозируются сильные дожди, на востоке, в горных районах юго-востока Казахстана пройдут осадки в виде дождя и снега, в горных районах юго-востока временами сильные.

Лишь на севере, северо-западе и в центре РК ожидается погода без осадков.

По республике ожидается усиление ветра, на севере, востоке – туман, на юге, юго-западе, юго-востоке – гроза.

В горных, предгорных районах Алматинской области, в горных районах Жетысуской области временами ожидаются сильные осадки (дождь, снег), ночью в центре, днем на юге Мангистауской области – сильный дождь.

Ночью на севере, в горных районах Жетысуской области сохраняются заморозки 2 градуса.