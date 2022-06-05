5 Июня 2022 00:01

Дожди ожидаются 5 июня в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На большей части РК ожидается неустойчивый характер погоды, пройдут дожди с грозами, град, шквал, на северо-западе, севере, востоке – сильный дождь. Лишь на юго-западе, юге страны ожидается погода без осадков. По республике ожидается усиление ветра, на севере – туман, на юго-западе, юге – пыльная буря. Об этом передает МИА «Казинформ».

По информации РГП «Казгидромет», днем на юге, севере, в центре Восточно-Казахстанской области ожидаются гроза, град, шквал, усиление ветра 15-20, днем порывы 25 м/с.

На юге, востоке и в горных районах Алматинской области ожидается гроза, на востоке и в горных районах области – усиление ветра 15-20, днем порывы 25 м/с.

На западе, юго-западе Костанайской области ожидаются гроза, град, шквал, на западе области – усиление ветра 15-20, порывы 23 м/с.

Ночью на востоке Акмолинской области ожидается гроза, ночью и утром на севере области – туман, на юге, востоке области – усиление ветра 15-20 м/с.

Днем в горных районах Жамбылской области ожидаются гроза, град, шквал, днем при грозе усиление ветра 15-20 м/с.

На севере Туркестанской области ожидается пыльная буря, на севере области, в горных районах – усиление ветра 15-20 м/с.

На юге Павлодарской области ожидаются гроза, град, усиление ветра 15-20 м/с.

Днем на юге Мангистауской области ожидаются пыльная буря, усиление ветра 15-20 м/с. Днем на севере, востоке Актюбинской области – гроза, днем на востоке, в центре области – усиление ветра 15-20 м/с.

Ночью на севере, востоке Карагандинской области, днем на западе области ожидается гроза, днем на востоке области – усиление ветра 15-20 м/с.

На западе, в северной половине Западно-Казахстанской, днем на северо-востоке Атырауской областей – гроза.

Ночью и утром на юге Северо-Казахстанской области – туман.

Днем в Атырауской, на юге Актюбинской, Мангистауской областей ожидается сильная жара.

В центре Кызылординской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.