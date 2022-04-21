Дожди ожидаются 21 апреля на большей части Казахстана
По республике ожидается усиление ветра, на севере туман, на юге гроза, град, шквал.
Ночью на севере, юге, днем на большей части Акмолинской области ожидается усиление ветра 15-20, днем на севере, востоке порывы 23 м/с, на северо-западе, востоке – туман.
В Карагандинской области ночью на севере, днем на большей части ожидается усиление ветра 15-20 м/с, днем временами 25 м/с.
В Северо-Казахстанской области днем ожидается усиление ветра 15-20, порывы 25 м/с.
В горных районах Алматинской области ожидаются град, шквал, при грозе усилится ветер 17-22 м/с, в районе Алакольских озер 25 м/с.
На западе, юге, в горных, предгорных районах Туркестанской области ожидается шквал, днем в горных районах – град, усиление ветра при грозе 15-20 м/с.
На юге и в горных районах Жамбылской области ожидаются град, шквал.
На северо-западе, севере Восточно-Казахстанской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с.
На юге Павлодарской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с.
В северной половине Костанайской области ожидается туман, днем на севере, востоке усиление ветра 15-20 м/с.
Ночью и утром за западе Мангыстауской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с.
Днем на юго-западе, севере Западно-Казахстанской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с.
На юге Западно-Казахстанской, на севере, в центре Актюбинской сохранится чрезвычайная пожарная опасность.