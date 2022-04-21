РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    00:17, 21 Апрель 2022 | GMT +6

    Дожди ожидаются 21 апреля на большей части Казахстана

    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На большей части Казахстана 21 апреля атмосферные фронтальные разделы сохранят свое влияние – пройдут дожди, в горных районах юга сильные дожди, на севере – осадки (преимущественно дождь), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

    По республике ожидается усиление ветра, на севере туман, на юге гроза, град, шквал.

    Ночью на севере, юге, днем на большей части Акмолинской области ожидается усиление ветра 15-20, днем на севере, востоке порывы 23 м/с, на северо-западе, востоке – туман.

    В Карагандинской области ночью на севере, днем на большей части ожидается усиление ветра 15-20 м/с, днем временами 25 м/с.

    В Северо-Казахстанской области днем ожидается усиление ветра 15-20, порывы 25 м/с.

    В горных районах Алматинской области ожидаются град, шквал, при грозе усилится ветер 17-22 м/с, в районе Алакольских озер 25 м/с.

    На западе, юге, в горных, предгорных районах Туркестанской области ожидается шквал, днем в горных районах – град, усиление ветра при грозе 15-20 м/с.

    На юге и в горных районах Жамбылской области ожидаются град, шквал.

    На северо-западе, севере Восточно-Казахстанской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

    На юге Павлодарской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

    В северной половине Костанайской области ожидается туман, днем на севере, востоке усиление ветра 15-20 м/с.

    Ночью и утром за западе Мангыстауской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

    Днем на юго-западе, севере Западно-Казахстанской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

    На юге Западно-Казахстанской, на севере, в центре Актюбинской сохранится чрезвычайная пожарная опасность.


    Теги:
    Погода Регионы Казахстана Казгидромет Главная
    Сейчас читают
    04:04, 01 Октябрь 2023
    Опасный микропластик обнаружили в облаках
    03:33, 01 Октябрь 2023
    Данир Калдыбеков выиграл турнир ITF Juniors J100 Shymkent Open
    03:00, 01 Октябрь 2023
    Волна убийств захлестнула Швецию
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!