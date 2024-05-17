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    15:00, 17 Май 2024 | GMT +6

    Дожди ожидаются 18-20 мая в Казахстане

    Дождь
    Фото: Мухтор Холдорбеков/ Kazinform

    В ближайшие дни ожидается дождливая погода на большей части страны. Об этом передает агентство Kazinform. 

    По информации РГП «Казгидромет», южный циклон станет причиной обильных дождей с грозами и градом практически во всех областях.

    Дожди принесут понижение температуры воздуха в дневные часы: в северных и центральных регионах до 10-18 тепла, в восточных и южных — до 15-23 тепла, и только в западных областях южные потоки обусловят небольшое повышение до 15-23 тепла.

    Теги:
    Погода Регионы Казахстана Регионы Казгидромет
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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