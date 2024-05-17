Дожди ожидаются 18-20 мая в Казахстане

В ближайшие дни ожидается дождливая погода на большей части страны. Об этом передает агентство Kazinform.

По информации РГП «Казгидромет», южный циклон станет причиной обильных дождей с грозами и градом практически во всех областях.

Дожди принесут понижение температуры воздуха в дневные часы: в северных и центральных регионах до 10-18 тепла, в восточных и южных — до 15-23 тепла, и только в западных областях южные потоки обусловят небольшое повышение до 15-23 тепла.