15:00, 17 Май 2024 | GMT +6
Дожди ожидаются 18-20 мая в Казахстане
В ближайшие дни ожидается дождливая погода на большей части страны. Об этом передает агентство Kazinform.
По информации РГП «Казгидромет», южный циклон станет причиной обильных дождей с грозами и градом практически во всех областях.
Дожди принесут понижение температуры воздуха в дневные часы: в северных и центральных регионах до 10-18 тепла, в восточных и южных — до 15-23 тепла, и только в западных областях южные потоки обусловят небольшое повышение до 15-23 тепла.