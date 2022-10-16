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Дожди на большей части Казахстана прогнозируют синоптики
16 Октября 2022, 00:00

Дожди на большей части Казахстана прогнозируют синоптики

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части РК пройдут дожди. Лишь на юго-востоке страны под влиянием отрога антициклона ожидается погода без осадков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

На юге, юго-востоке, востоке республики, по прогнозу синоптиков, ожидается усиление ветра, на западе, северо-западе, севере – туман.

В Астане - переменная облачность, днем временами дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 4-6, днем 13-15 тепла.

В Алматы - переменная облачность, без осадков. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 10-12, днем 23-25 тепла.

В Шымкенте - переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 8-10, днем 25-27 тепла.


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