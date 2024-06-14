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    00:12, 14 Июнь 2024 | GMT +6

    Дожди и жара ожидаются в Казахстане

    Дождь, осадки
    Фото: Мухтор Холдорбеков/ Kazinform

    С прохождением атмосферных фронтов на большей части территории РК сохранится неустойчивый характер погоды, пройдут дожди с грозами, град, шквал, на востоке и в центре страны — сильный дождь. Об этом передает агентство Kazinform. 

    По информации РГП «Казгидромет», лишь на северо-западе и юге Казахстана сохраняется погода без осадков. По республике ожидается усиление ветра, на юге с пыльной бурей, ночью на крайнем севере — туман.

    Днем в Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской, Мангистауской областях сохраняется, в Костанайской области ожидается сильная жара.

    В области Улытау, Жамбылской, в северной половине Алматинской, на юге, севере в Западно-Казахстанской, на востоке, в центре Актюбинской, на побережье Мангыстауской, на западе, северо-востокеобласти Жетысу, на юге, в центре области Абай, на западе, в центре Карагандинской, на юго-западе, юге Костанайской области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге Восточно-Казахстанской области- высокая пожарная опасность.

    В Атырауской, Мангистауской, Туркестанской, Кызылординской областях, на западе Западно-Казахстанской, на западе, юге Актюбинской, на западе, востоке Жамбылской, в центре Алматинской, на юге Костанайской областей, на северо-западе области Жетысу, на юге Карагандинской области —  чрезвычайная пожарная опасность.

    Теги:
    Погода Погода Алматы Регионы Казахстана Регионы Казгидромет Погода Астаны
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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